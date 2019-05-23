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23.05.19 23:17

Расцениваем это как шутку, - глава АП Богдан о петиции об отставке Зеленского

Петицию об отставке действующего главы государства Владимира Зеленского, которая набрала 25 тысяч подписей, в Администрации президента рассматривают как шутку.

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Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил глава АП Андрей Богдан, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы расцениваем петицию как шутку. Возможно, даже смешная шутка", - сказал Богдан.

По его словам, законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. "Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - подчеркнул он.

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Петиция свидетельствует о том, что есть часть населения, которая не согласна с действиями нового президента, считает глава АП. "Мы будем работать, чтобы таких людей стало меньше. Пойдем путем убеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками", - подчеркнул он.

Напоминаем, на сайте главы государства опубликована петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского. Петиция была зарегистрирована на сайте 22 мая, и уже 23 мая, по состоянию на 15-11, набрала 25 тысяч подписей.

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