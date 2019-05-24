Двум экс-сотрудникам "Укрзализныци" сообщено о подозрении в нанесении компании 39,8 млн грн убытков, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением"). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Детективы НАБУ установили, что в декабре 2015 года и марте 2016 года Филиал "ЦЗВ" (далее - Филиал) получил от ООО "Вог Аэро Джет" 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, которые должна была вернуть до 1 марта 2016 года, или же оплатить штраф - в размере 2-2,7 млн ​​грн за каждый день просрочки. Возвращать долг Филиал начала только 29 марта 2016, завершив этот процесс в мае.

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Следствие считает, что чиновники Филиала сознательно затянули с погашением долга, поскольку 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива. К тому же, топливо Филиалу одолжила та самая компания, которая выиграла конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым. Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено - обвинительный акт в марте 2019 года по этому эпизоду направлены в суд.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года.

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