Мы опубликуем не только стенограмму, но и видео встречи Зеленского с лидерами фракций Рады, - Богдан

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава АП Андрей Богдан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех председателей фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение", - заявил он.

Богдан отметил, что 22 мая парламент, отказавшись рассматривать законопроект Зеленского об изменениях в избирательное законодательство, преподнес "неожиданный урок".

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"Мы выучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка им не поможет и партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только по партийной системе, но и на мажоритарных округах", - сказал глава АП.

Напоминаем, 21 мая состоялось совещание Зеленского с лидерами фракций. 22 мая в Раду внесли президентский законопроект о правках в избирательное законодательство, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках. Парламент не захотел их рассматривать.

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