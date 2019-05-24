К парламентским выборам за границей откроют дополнительные избирательные участки, - МИД

Об этом сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Сейчас необходимо, чтобы руководители зарубежных диппредставительств обеспечили проведение выборов народных депутатов. Наша задача номер один, по выборам, создать максимальные возможности для того, чтобы все желающие проголосовать за границей, имели такую ​​возможность", - сказал Заяц.

По его мнению, необходимо открыть дополнительные участки за рубежом к парламентским выборам.

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Напомним, во время проведения президентских выборов за рубежом были открыты 101 избирательный участок в 72 странах мира. Украинцы выстраивались в очереди, чтобы проголосовать. В частности, на всю Польшу было всего 4 избирательных участка, в Германии - 5. Огромные очереди выстраивались возле посольства Украины в Таллинне и Праге.