Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Уничтожены 2 террориста, за сутки - 11 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
- дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов;
- возле села Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- трижды возле населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Опытное - из станковых противотанковых гранатометов;
- дважды в районе города Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- возле населенного пункта Пищевик - из автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ.
По данным разведки Объединенных сил, 23 мая двое оккупантов были уничтожены, еще один - ранен.
С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции украинских сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
- возле населенного пункта Новотроицкое - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, а на каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-ценнтре ОС.