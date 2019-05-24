Нацполиция при участии зарубежных партнеров подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023 года, - Князев. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время шестой встречи парламентско-общественной платформы.

По словам Сергея Князева, Нацполицией совместно с иностранными партнерами разработан проект стратегии и развития ведомства.

"Его целью является развитие и совершенствование работы органов и подразделений полиции Украины. Поэтому с Консультативной миссией Европейского Союза, Посольства Соединенных Штатов Америки и канадских коллег разработан проект стратегии и развития Нацполиции Украины на период до 2023 года", - отметил Князев.

В частности, в рамках проекта стратегии приоритетными направлениями деятельности определены совершенствование работы в сфере обеспечения общественной безопасности, противодействие преступности, соблюдение и обеспечение защиты прав человека.

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Кроме того, проект стратегии предусматривает качественное и доступное предоставление полицейских услуг, прозрачность и новую форму подотчетности полиции перед обществом.

"Мы уже начали реализовывать ряд проектов. На сегодня эти проекты прошли общественное обсуждение. Сейчас продолжаются определенные законодательством процедуры по их утверждению", - сообщил председатель Нацполиции.

Участие в мероприятии приняли заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, представители силовых структур и международные партнеры, оказывающие помощь Украине в развитии сектора гражданской безопасности.