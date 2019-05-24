Глава АП Богдан: Мы готовы вести переговоры с Россией, чтобы вернуть украинцев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Право на власть" заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.

"Смысл в переговорах с Россией — хотя бы для того, чтобы вернуть наших людей оттуда (из России .— Ред.). А еще можно найти очень много смысла, на той стороне тоже живут наши украинцы. Они говорят и на украинском, и на русском языках", - сказал глава АП.

На вопрос, готовы ли они на переговоры с боевиками, Богдан указал, что они не являются самостоятельными субъектами, то есть не принимают решений.

А Россия, по мнению Богдана, рано или поздно согласится на переговоры - "вопрос только когда и на каких условиях".

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