Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
24.05.19 08:19

Глава АП Богдан: Мы готовы вести переговоры с Россией, чтобы вернуть украинцев

Команда президента Владимира Зеленского готова к переговорам с Российской Федерацией для возвращения украинцев из плена.

Глава АП Богдан: Мы готовы вести переговоры с Россией, чтобы вернуть украинцев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Право на власть" заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.

"Смысл в переговорах с Россией — хотя бы для того, чтобы вернуть наших людей оттуда (из России .— Ред.). А еще можно найти очень много смысла, на той стороне тоже живут наши украинцы. Они говорят и на украинском, и на русском языках", - сказал глава АП.

На вопрос, готовы ли они на переговоры с боевиками, Богдан указал, что они не являются самостоятельными субъектами, то есть не принимают решений.

А Россия, по мнению Богдана, рано или поздно согласится на переговоры - "вопрос только когда и на каких условиях".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан о Медведчуке: Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100