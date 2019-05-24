Трамп разрешил рассекретить деятельность спецслужб по делу о вмешательстве России в выборы

Соответствующее заявление Трамп и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обнародовали в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Президент США приказал американским спецслужбам быстро и полноценно сотрудничать с генпрокурором в расследовании "российского вмешательства", говорится в документе.

Уильяму Барру предоставлено полное право рассекретить информацию, касающуюся расследования, согласно установленных стандартов обработки секретной информации.

"Сегодняшние действия помогут убедиться, что все американцы узнают правду о происходивших событиях и действиях, которые были предприняты во время последних президентских выборов, и восстановят доверие к нашим государственным учреждениям", – говорится в заявлении.

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Напомним, 24 марта министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессменам письменное заключение на четырех страницах о результате расследования спецпрокурора Мюллера. Но сам отчет спецпрокурора на более чем 400 страницах появился только в середине апреля.

В отчете отмечалось, что Мюллер и его коллеги обнаружили много случаев контактов команды Трампа с русскими во время президентской кампании 2016 года. Впрочем, несмотря на это они не обнаружили в действиях Трампа и его окружение признаков преступления.

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