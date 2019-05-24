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24.05.19 10:31

На сайте президента появилась новая петиция, касающаяся отставки Зеленского

Автор петиции предлагает отменить предыдущую петицию об отставке главы государства. За сутки обращение набрало более 10 тысяч голосов.

На сайте президента появилась новая петиция, касающаяся отставки Зеленского

Автор новой петиции, опубликованной на сайте президента, – Леонид Алексеевич Яценко. Обращение было подано 23 мая, и по состоянию на утро 24 мая набрало более 10 тысяч голосов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Предлагаю отменить петицию №22 / 053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается", – гласит текст петиции.

"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", – продолжает автор обращения.

Для того, чтобы ее рассмотрели, петиция должна набрать 25 тысяч голосов.

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Напомним, ранее на сайте главы государства была опубликована петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского. Петиция была зарегистрирована на сайте 22 мая, и уже 23 мая, по состоянию на 15-11, набрала 25 тысяч подписей.

Глава Администрации Президента Андрей Богдан сказал, что в АП петицию рассматривают, как шутку – "возможно, даже смешную шутку".

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