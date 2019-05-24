На сайте президента появилась новая петиция, касающаяся отставки Зеленского

Автор новой петиции, опубликованной на сайте президента, – Леонид Алексеевич Яценко. Обращение было подано 23 мая, и по состоянию на утро 24 мая набрало более 10 тысяч голосов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Предлагаю отменить петицию №22 / 053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается", – гласит текст петиции.

"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", – продолжает автор обращения.

Для того, чтобы ее рассмотрели, петиция должна набрать 25 тысяч голосов.

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Напомним, ранее на сайте главы государства была опубликована петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского. Петиция была зарегистрирована на сайте 22 мая, и уже 23 мая, по состоянию на 15-11, набрала 25 тысяч подписей.

Глава Администрации Президента Андрей Богдан сказал, что в АП петицию рассматривают, как шутку – "возможно, даже смешную шутку".

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