Раскола в ПЦУ нет: есть разногласия в вопросах строительства церкви, - Филарет

Об этом он заявил в интервью "Настоящему времени", передает Цензор.НЕТ.



"Раскола нет, только разный подход. Одни хотят сберечь Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его. У нас не раскол. Есть разногласия в вопросах строительства Украинской православной церкви", – сказал Филарет.



Он подчеркнул, что в Украине должна быть одна украинская церковь.

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"Одна должна быть. Мы хотим, чтобы Киевский патриархат в Украине для Украины существовал как патриархат, а вне, как сказано в томосе, – митрополия. Для внутреннего [пользования] – патриархат, а для внешнего – митрополия", – заявил почетный патриарх.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".