Памятник Шухевичу открыли в Ивано-Франковске. ФОТО

Его установили на улице Шухевича возле школы-гимназии №2, сообщил на своей странице в Фейсбуке мэр города Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

"Роман Шухевич в Ивано-Франковске не нуждается в лишних представлениях. Тем более странно, что до этого времени в нашем городе не было достойного памятника ему. До сегодня... Этот монумент - предостережение врагам и знак для всей Украины, что нация помнит своих Героев!" - сообщил Марцинкив.

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Роман Шухевич - главнокомандующий Украинской повстанческой армией с января 1944 года до своей гибели в 1950 году. 22 января 2010 года президент Виктор Ющенко удостоил Романа Шухевича звания Героя Украины. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича этого звания, поскольку он не являлся гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.