Мы только поздоровались. Вопросов у меня к нему не было, - Епифаний сообщил, что не общался с Филаретом на инаугурации Зеленского

Об этом Епифаний сказал в беседе с журналистами перед заседанием Синода ПЦУ, сообщает Цензор.НЕТ со сслкой на Укринформ.

"Близко мы не сидели на инаугурации, нас рассадили по разные стороны. Это не от нас зависело, это от протокола зависит. Мы поздоровались только и всего. Вопросов у него не было, и у меня к нему не было", - рассказал митрополит.

Он также заявил, что на днях встречался с митрополитом Галльским Эммануилом и вторым секретарем Священного Синода дьяконом Григорием, которые приехали в Киев и представляли Фанар. При этом митрополит Епифаний ответил, что приезд митрополита Эммануила в Киев не связан с заявлениями партриарха Филарета.

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"Владыка Эммануил приехал принять участие в моем праздновании Дня тезоименитства от Вселенского патриарха, он встретился с патриархом Филаретом. Мы видели заявление соответствующее и со стороны Филарета, и со стороны Вселенского патриархата. Было общее коммюнике об общении на актуальные вопросы, которые волнуют сейчас нашу церковь", - рассказал Епифаний.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".