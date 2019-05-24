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24.05.19 12:20

Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению

Митрополит Макарий, до образования поместной церкви возглавлявший Украинскую автокефальную церковь (УАПЦ), считает, что если есть избранный предстоятель Православной церкви Украины, то все остальные должны иметь смирение.

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Так он прокомментировал перед началом Синода ПЦУ последние заявления почетного патриарха Филарета относительно Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, сообщает Цензор.НЕТ со сслкой на Укринформ.

"Если есть избранный предстоятель, то он предстоятель. Все. Другие предстоятели должны иметь смирение. Пусть он (Филарет. - Ред.) трудится, работает для развития церкви ... Я свою покорность проявил и призвал его к повиновению", - сказал митрополит Макарий.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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