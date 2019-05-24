Тереза Мэй уходит в отставку

Об этом она лично заявила журналистам с порога резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Кроме должности главы правительства, она покинет также и кресло председателя правящей в королевстве Консервативной партии.

"Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", - сказала она 24 мая.

Мэй стала премьером в июле 2016 года на фоне кризиса в партии консерваторов-тори. Он был связан с расколом по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Тогда в Великобритании прошел референдум, на котором 52% жителей страны высказались "за" Brexit, а 48% - "против". Но правящая партия и парламент Великобритании за три года так и не смогли заключить соглашение с ЕС о том, на каких условиях будет происходить выход страны из Евросоюза.

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В марте 2019 года парламент Великобритании в третий раз отверг вариант сделки Мэй с ЕС и забрал себе у правительства полномочия решать, каким будет Brexit, и когда и на каких условиях он произойдет. Это решение поддержала также часть консерваторов из партии, которую возглавляла Мэй.

"Я делала все возможное, чтобы выполнить волю народа. К сожалению, мне не удалось это сделать", - подчеркнула Мэй в своей речи об отставке. Ответственность за провал переговоров по Brexit она возложила на парламент Великобритании: именно там, по ее словам, отказались от компромисса с ЕС, на котором она настаивала.

"Компромисс - это не грязное слово. От него зависят жизни людей", - подчеркнула Мэй, защищая свою позицию по сделке.

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"Я скоро покину свой пост. Но я буду не последней женщиной-премьером в стране, которую я люблю", - произнесла Мэй в конце дрожащим голосом и ушла от телекамер, с трудом сдерживая слезы. Ранее коллеги по партии и парламенту называли ее "мраморной" за необычайное самообладание и то, что политика практически невозможно было вывести из себя.

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, накануне СМИ сообщили, что сегодня Мэй может объявить о своей отставке.