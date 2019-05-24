Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Согласно обновленным правилам, перевозка велосипедов в разобранном и упакованном виде разрешена в плацкартных или купейных вагонах, а также поездах "Интерсити" и "Интерсити+". При этом, в случае если велосипед можно разместить в месте, предназначенном для хранения ручной клади, плата за его перевозку не взимается. В противном случае за перевозку придется доплатить.

Велосипеды также можно перевозить в вагонах региональных поездов на специально оборудованных для этого местах при условии оплаты как за 20кг багажа.

В электричках велосипеды можно перевозить в собранном виде (на ходу) при условии размещения в тамбуре (не более 1 велосипеда на тамбур) или в местах, предназначенных для размещения велосипедов. В пригородном сообщении стоимость перевозки одного велосипеда соответствует стоимости полного билета.

В то же время на официальном сайте компании все еще размещена старая редакция правил, запрещающая перевозку велосипедов в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" со ссылкой на отсутствие технических условий для их размещения в вагоне.

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