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24.05.19 13:07

Рада на следующей неделе продолжит рассмотрение законопроектов, несмотря на указ о роспуске, - Герасимов

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе, которая стартует 28 мая, продолжит рассмотрение законопроектов, несмотря на указ президента о досрочном роспуске парламента.

Рада на следующей неделе продолжит рассмотрение законопроектов, несмотря на указ о роспуске, - Герасимов

Об этом сообщил руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов встречи руководителей фракций и групп парламента и председателя Рады Андрея Парубия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На встрече была объявлена позиция, что, несмотря на указ президента о роспуске Рады, законодательный орган имеет право принимать законы, поскольку действует Конституция и непрерывность власти. Поэтому, во вторник парламент продолжит принимать законы, в частности, социальные инициативы, поддержку прав в Украине. Кроме того, на рассмотрении Рады находиться законы, касающиеся сферы национальной безопасности и обороны", - сказал Герасимов журналистам в пятницу в Киеве.

Кроме того, по его словам, в Верховной Раде будут рассматриваться законопроекты о временных следственных комиссиях, а также изменения в избирательную систему на основе открытых избирательных списков.

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