С начала суток наемники РФ 4 раза обстреляли позиции ОС: ранен один украинский воин, - Минобороны

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12 часов сегодня, 24 мая, российско-оккупационные войска открывали огонь 4 раза. На Луганском направлении после 8 утра противник в течение получаса из ручных противотанковых гранатометов вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Майорска. На Донецком направлении активность врага наблюдалась ночью и под утро. В частности, с началом суток противник со стороны Верхнеширокивского из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливал опорные пункты наших войск вблизи Гнутово. А после часа ночи со стороны Саханки вел огонь в районе Лебединского, применяя автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. Оба ночных обстрела продолжались почти по полчаса. Кроме того, около 5 утра оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы во время обстрела военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Новотроицкого", -говорится в сообщении.

По данным ведомства, вследствие обстрелов с начала текущих суток один военнослужащий Объединенных сил с ранением эвакуирован для оказания медицинской помощи в военный мобильнй госпиталь.

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Потери наемников РФ в результате ответного огня уточняются.

"Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - акцентировали в Минобороны.