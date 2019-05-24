"Я против всяких переговоров, я военный человек", - Хомчак о переговорах с наемниками РФ

Об этом он сказал в интервью "УНИАН", отвечая на вопрос о его отношении к переговорам с называемыми "ДНР" и "ЛНР", передает Цензор.НЕТ.

"Я против всяких переговоров, я военный человек. Я начальник Генерального штаба - у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят - это Министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговоры. Я умею управлять, готовить ВСУ ко всем возможным угрозам, к адекватному реагированию, причем с минимальными потерями", - добавил он.

Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан заявил о необходимости проведения референдума относительно диалога с РФ. В связи с этим Владимир Зеленский объяснил, что этот референдум не имеет законодательной инициативы. Зеленский назвал его способом выяснения мнение общества.

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.