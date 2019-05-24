Мангер должен пройти экспертизу на компьютерном полиграфе КНИИСЭ. Любое другое исследование не подходит, - Лысенко

Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Он не прошел психологическую экспертизу, а выложил в СМИ информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов. Это исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства", - заявил он.

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Лысенко подчеркнул, что материалы полиграфа Мангера не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении.

Ранее Мангер сообщил у себя в Facebook, что прошел проверку на полиграфе в частной фирме.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен.