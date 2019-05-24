Изменение корпоративного управления в "ПриватБанке" после национализации вывело его в прибыль, - посольство США

Об этом говорится в заявлении посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошее корпоративное управление в "ПриватБанке" после национализации сделало банк-банкрот прибыльным менее чем за три года. Сильный банковский сектор имеет решающее значение для экономического успеха Украины и защиты сбережений миллионов украинцев", - говорится в заявлении посольства США в Украине.

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Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

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В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

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