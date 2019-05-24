Полиция освободила из рабства около 90 человек, удерживаемых в "реабилитационных центрах" на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция в Житомирской области.

Спецоперацию провела полиция совместно со спецподразделением "Корд" в "ребцентрах" в нескольких селах региона, Житомире и Виннице.

"Речь идет об идентичных учреждениях, размещенных в частных домах на территории Житомирского района, в областном центре и в г. Виннице. Управляющие этими "реабилитационными центрами" не имели никаких разрешительных документов на занятие таким видом деятельности и никакого отношения - к медицинской сферы. Хотя позиционировали себя именно таким образом", - рассказал руководитель полиции Житомирщины Вячеслав Печененко.

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Отмечается, что противоправное функционирования так называемых "центров реабилитации" для алко- и наркозависимых полицейские документировали несколько месяцев.

Как рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Алексей Рубан, схема выглядела следующим образом:

"По Украине в публичных местах распространялись объявления о предоставлении реабилитационным центром помощи в преодолении пагубной зависимости. Конечно, к ним обращались люди, родственники которых имели такие проблемы. В телефонном разговоре обсуждались дальнейшие детали. Волонтеры центров, как они себя называли, за отдельную доплату выезжали к любому региону и, применяя как физическое, так и психологическое воздействие, или даже обманом, потенциального "пациента" забирали в один из псевдозакладив -или в Житомирском районе, или в Винницу".

По словам Алексея Рубана, в зависимости от готовности родственников оплатить "лечение", которое стоило от 8 до 15 тыс. в месяц, обусловливался и срок пребывания в нем.

"Однако вместо обещанной терапии люди фактически оказывались в неволе, где их кормили препаратами седативного действия без каких-либо лекарственных назначений. Проживали удерживаемые в комнатах по несколько человек в условиях казарменного положения", - рассказали в полиции.

Отмечается, что иногда людей выпускали во двор, но и там они находились под наблюдением.

"Нарушителей так называемого распорядка наказывали. Все документы, которые были у них в наличии, отбирали и хранили без доступа. Звонки и разговоры по мобильным телефонам также строго контролировались", - сообщают в полции.

Полиция задержала пятерых мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, которых подозревают в незаконном лишении свободы людей. Все задержанные - выходцы из Луганской и Донецкой областей.

"Их подозревают в содержании мест незаконного лишения свободы людей, которые, по предварительным данным, страдают от алко- и наркозависимости", - отметили в полиции.

Продолжается расследование уголовного производства по ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Согласно санкции статьи, за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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