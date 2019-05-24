ПЦУ сохраняет внутреннее единство, - синод выразил поддержку Епифанию (обновлено)

Синод также выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пресс-релизу, обнародованному по итогам Священного синода в пятницу, предусмотрено в течение месяца завершить регистрацию уставов управлений УПЦ (ПЦУ).

Кроме того, начат процесс регистрации в новой редакции уставов и монастырей, а также духовных учебных заведений УПЦ (ПЦУ).

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Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности УПЦ (ПЦУ) руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов.

"Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусматривается принятие на постоянную работу", - отмечается в пресс-релизе.

В то же время им разрешается в исключительных случаях, "с благословения церковной власти", баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления, "при соблюдении соответственно определенных условий".

На заседании также утвердили ряд назначений: архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор назначен главой Синодального управления по делам молодежи, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор – главой Синодального управления взаимодействия с молодежно-патриотическими общественными объединениями, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий – главой Института церковной истории.

Ранее избранный епископом архимандрит Епифаний (Димитриу) будет рукоположен в епископом Ольвийским о и на правах викария предстоятеля УПЦ (ПЦУ) будет пастырем грекоязычных верующих Украины.

Кроме того было разъяснено, что согласно порядку богослужений, во всех храмах УПЦ (ПЦУ) "должны провозглашаться имена блаженнейшего митрополита Епифания и правящего архиерея епархии".

"Согласно каноническому порядку иностранные визиты, в частности паломничества, должны осуществляться архиереями по благословению предстоятеля, митрополита Епифания", - также отметили в пресс-релизе.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".