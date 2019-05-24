Оккупанты роют траншеи в районе Петровского, пытаясь приблизиться к нашим позициям, - СЦКК

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в районе населенного пункта Петровское обнаружено продолжение траншеи, простиравшейся на 20 метров с востока на запад на участке разведения.

"Кроме увеличения количества обстрелов позиций Объединенных сил и мирного населения в районе линии разграничения, оккупанты проводят мероприятия по установлению новых огневых и оборонительных позиций на участках разведения сил и средств и вне их ... Об этом свидетельствует в своем ежедневном отчете и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения от 15 мая, обнаружено продолжение траншеи, простиравшейся на 20 метров с востока на запад на участке разведения в районе населенного пункта Петровское, что на неподконтрольных правительству Украины территории", - сказано в сообщении.

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Как отмечают в штабе ООС, также зафиксировано продолжение двух траншей за пределами участка разведения, где одна траншея простиралась на 45, а вторая - на 75 метров, в 800 метрах и 1,6 километра к востоку от края участка разведения. Все фортификационные укрепления, по оценке и данными наблюдения СММ ОБСЕ, принадлежат вооруженным формированием Российской Федерации и оборудуются с целью сокращения расстояния между передовыми позициями оккупантов и Вооруженных Сил Украины.

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Украинская сторона СЦКК сообщает, что действия вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз свидетельствуют о заинтересованности РФ в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе.