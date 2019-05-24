Обсуждаются два варианта переезда с Банковой, - замглавы АП Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии НВ рассказал заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко.

"Мы занимаемся этим. Есть много нюансов по переезду: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда", - сказал он.

Смотрите также: Возле Администрации Президента сделали свободный проход. ФОТО

Тимошенко добавил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.

"Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать", - резюмировал он.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию Президента с улицы Банковой в Киеве.