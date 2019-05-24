Почти все решения, которые принимались на синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата, - Филарет

"Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата. Что интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились, - антиукраинские и московские – и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения", - сказал патриарх Филарет по результатам Священного синода в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, Филарет отказался ответить, кого именно он имеет в виду, говоря об антиукраинских силах.

Также он повторил высказанное ранее несогласие с пунктами Томоса о подчинении УПЦ(ПЦУ).

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"Спасибо Вселенскому патриарху за Томос, который он дал, но я не согласен со всем, что написано в Томосе", - добавил патриарх Филарет.

Он подчеркнул, что принимает Томос только в той части, которая дает автокефалию Украинской церкви.

Что касается принятых решений Синода, за часть которых он не голосовал, Филарет отметил, что будет выполнять те решения, которые не противоречат канонам и интересам Украинской церкви.

В частности, речь идет таких пунктах, за которые не голосовал Филарет: "Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности УПЦ (ПЦУ) руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов", а также "Поместная УПЦ (ПЦУ) сохраняет внутреннее единство и призывает епископат духовенство и верных все вопросы обсуждать и решать в духе заповеданной Господом братской любви, избегая з разжигания вражды и противостояния. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю Блаженнейшему Епифанию, митрополит Киевский и всея Украины".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".