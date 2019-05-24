У Зеленского пока не ответили на предложение поделиться опытом переговоров по освобождению пленных, - Ирина Геращенко

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на форуме общественной организации "Солидарна справа громад" 24 мая в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я ещё раз хочу заявить – наша команда готова передать команде Зеленского всю институциональную память для освобождения всех. Мы будем поднимать этот вопрос сейчас на парламентских ассамблеях Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, на всех международных площадках с одним требованием - освободите наших!" - сказала Геращенко.

По ее словам, такие сигналы команде Зеленского посылали не один раз. "Пока ещё ответного сигнала мы не получили", - отметила первый вице-спикер.

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