Луценко заявил, что в деле Гандзюк могут появиться новые подозреваемые

Об этом в интервью изданию "Лига.НЕТ" заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не исключаю, что могут появиться еще подозреваемые. Имею ввиду должностных лиц, вероятно, причастных", - заявил он.

На вопрос о том, является ли Мангер конечным заказчиком, Луценко ответил, что "с юридической точки зрения, он является организатором, который имел соорганизатора Левина, далее следуют исполнители, они уже в суде".

Он напомнил, что Левин скрывается за границей, и "на днях мы наконец добились начала рассмотрения в суде объявления Левина в международный розыск".

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"Еще один эпизод: вероятно, руководители местных правоохранительных органов сливали информацию, что позволило Левину покинуть Украину. Это мы также расследуем", - добавил Луценко.

Генпрокурор сообщил, что также рассматривается версия, что к преступлению по делу Гандзюк причастны заместители Мангера. "За последнее время проведена работа, например, вывод Счетной палаты и Гослесхоза о 230 млн грн убытков от незаконной вырубки херсонских лесов, о чем писала Екатерина", - отметил он.

При этом Луценко утверждает, что отец и друзья Гандзюк не смогли предоставить доказательства существования заказа на убийство активистки в высшем руководстве страны.

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"Допрошены отец покойной и большинство из тех, кто заявляет (подобное. - Ред.). Никаких доказательств этого следователи не получили. А требовать от меня "посадить для баланса" кого-то из БПП - это же абсурд", - сказал Луценко.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен.