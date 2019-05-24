Экс-нардеп Артеменко просит Зеленского восстановить его в гражданстве Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, копия которого есть в распоряжении редакции LIGA.net.

Экс-нардеп пишет, что пятый президент Петр Порошенко, подписав 29 апреля 2017 года указ о лишении Артеменко гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.

"Названный указ имеет исключительно политический мотив и избирательный характер относительно меня", - заявляет Артеменко.

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Он назвал действия властей морально-политическим давлением за выражаемые им идеи и попыткой препятствования его депутатской деятельности.

Артеменко попросил Зеленского отменить указ Порошенко №119/2017 в части прекращения гражданства Артеменко, а также восстановить его в гражданстве Украины.

Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины ".



Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.



Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.



С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.



Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.



Ранее Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко. А народный депутат Дмитрий Линько (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) обнародовал на своей странице в Фейсбук копию указа о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко и бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика.