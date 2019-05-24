Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Раде

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила руководитель пресс-службы Аппарата ВР Ирина Кармелюк.

"23 числа зарегистрировано заявление Гройсмана", - отметила она.

Кармелюк добавила, что теперь парламент должен рассмотреть этот вопрос и решить вопрос относительно отставки правительства.

"Но Кабинет министров исполняет свои обязанности до избрания нового правительства", - отметила руководитель пресс-службы.

Ближайшая пленарная неделя в парламенте - с 28 по 31 мая.

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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст заявление об отставке в Верховную Раду Украины.

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