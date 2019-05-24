Мы обсудили вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой, - Луценко о разговоре с Зеленским

Об этом он сказал в интервью Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

"Это была встреча, где я полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре и что еще нужно сделать. А также поговорили об основных задачах борьбы с коррупцией, как перекрыть главные ее источники - госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей. Детали разговора передавать не буду, потому что считаю неприемлемым разглашать детали разговора с президентом для СМИ. Не хочу быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения, еще когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах "95 квартала". Мы обсудили и другие вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой", - рассказал Луценко.

"Меня очень приглашали приходить, чтобы не было страшно шутить над высшими должностными лицами. Сначала я был нужен, а потом мне было интересно. Мне не все нравится в последних годах деятельности 95-го, но у нас нормальные человеческие отношения. Сейчас они переходят уже в совершенно другой формат", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко заявил, что в деле Гандзюк могут появиться новые подозреваемые