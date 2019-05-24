Майор полиции на Днепропетровщине попался на взятке 20 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал от жителя областного центра 20 тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

Правоохранители задержали полицейского согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц города во время получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов.

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Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.