Выборы в Украине должны проходить по открытым спискам, и это принципиальная позиция президента, - Стефанчук

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Это европейская практика, и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях. И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе", - отметил Руслан Стефанчук.

Однако, по словам Руслана Стефанчука, во время консультаций с Президентом Украины 21 мая Председатель Верховной Рады, его заместители и лидеры фракций и групп отметили, что пока нет возможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки. Поэтому участники встречи согласовали компромиссное решение - поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%.

"Безусловно, это не наша цель, наша мечта, но это меньшее зло, чем действующая система мажоритарки, когда люди за счет гречки скупают голоса, после этого активно перепродавая их во время голосования", - подчеркнул Стефанчук.

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Представитель Зеленского добавил, что депутаты проигнорировали договоренности и провалили голосование, мотивируя это тем, что они хотят открытых списков.

"Вопросы, по которым накануне был консенсус об их включении в повестку дня, не получили поддержки народных депутатов", - отметил представитель Президента в парламенте.

Он также выразил надежду на то, что партии дадут гражданам возможность ознакомиться со своими списками и повлиять на выбор кандидатов на депутатский мандат настолько, насколько это позволяет действующее законодательство.

Напоминаем, 21 мая состоялось совещание Зеленского с лидерами фракций. 22 мая в Раду внесли президентский законопроект о правках в избирательное законодательство, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках. Парламент не захотел их рассматривать.