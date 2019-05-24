Филатов призвал крупные промышленные предприятия Днепра присоединиться к экологическому переоснащению мощностей

Об этом Борис Филатов заявил во время посещения Приднепровской ТЭС 24 мая, сообщают в пресс-службе мэрии.







Так, в рамках меморандума, который мэрия Днепра и энергетический холдинг ДТЭК заключили более года назад, на блоке № 10 станции установили новый электрофильтр. Модернизация помогла уменьшить выбросы в атмосферу почти в 20 раз.

"Разница большая. Более года назад мы заключили меморандум с компанией ДТЭК о том, что энергохолдинг обязуется технически и экологически переоснастить Приднепровскую станцию. Для Днепра и горожан это очень важно. Для компании - это вопрос экономии, поставки отечественного угля и проведения отопительного сезона. Мы идем в согласованном темпе, заявленном в меморандуме. Поэтому, надеемся, так будет продолжаться, и в ближайшем будущем мы увидим полное экологическое переоснащение станции. Я также обращаюсь к крупному бизнесу в Днепре с просьбой последовать примеру компании ДТЭК. Прежде всего это касается Днепровского металлургического завода", - сказал Борис Филатов.







Глава города также отметил, что экологические вопросы предприятий - это то, что важно прежде всего для общества Днепра. Поэтому они - под строгим контролем, в том числе активистов.

Со своей стороны представители компании ДТЭК планируют и в дальнейшем работать над экологической программой Приднепровской ТЭС.

"Мы выполняем взятые на себя обязательства - по уменьшению нагрузки на экологию и достижению государством энергонезависимости. Наш проект по переходу Приднепровской ТЭС на газовый уголь - яркий пример того, как благодаря партнерству бизнеса и власти, а также грамотным инвестициям Украина может стать энергонезависимой, а промышленные предприятия - менее вредными для окружающей среды ", - отметил операционный директор ДТЭК Энерго Тоомас Нийнемяе.