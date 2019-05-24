Я был удивлен: он задавал вопросы с пониманием дела, - Хомчак о знакомстве с Зеленским

Об этом он рассказал в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Лично я познакомился с сегодняшним президентом после его победы во втором туре, дату не помню. Мне позвонили с незнакомого номера (я не беру трубку от незнакомых номеров), после чего сбросили СМС, что это помощница президента и можно со мной как-то связаться. Я ей перезвонил. Она спросила, мог бы я прибыть, если в Киеве, на встречу с президентом, что он меня хочет пригласить и пообщаться. На следующий день была назначена встреча, я на нее прибыл", - рассказал Хомчак.

"Это было до инаугурации, за несколько дней. Мы встретились и так я познакомился с президентом лично. Знали мы его как человека, который много лет точно умел находить проблемы власти и остро их освещать. Когда мы сели общаться, мне было сказано, что он еще не имеет никаких полномочий, поэтому никаких обещаний, ничего не предлагалось, это было просто общение. Был поставлен вопрос, на каком языке вы хотите общаться. Я сказал, что мне все равно, на каком языке общаться. Президент предложил общаться на украинском языке и мы общались на украинском языке, причем нормально. То, что я слышал во время избирательной кампании, оказалось совсем не таким. Президент меня изучал. Я видел, каким взглядом он смотрит - это был взгляд не артиста, это был взгляд психолога, который все изучает, заглядывает внутрь тебя. Мы говорили о жизни, президент меня расспрашивал об Иловайске. Он хотел услышать, потому что много есть инсинуаций по этому поводу, много ложной информации. Самое главное, что за те 5 лет, которые прошли, одни и те же люди по-разному выдают информацию, выдумывают чушь. Я ему вкратце рассказал (ведь даже если просто обрисовать всю картину надо не 5 и не 10 минут), затем мы пообщались о том, какую должность я занимаю, кем я был. Я так понимаю, это и было знакомство", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня очереди в армию нет, а она должна быть, - Хомчак

"Я был очень удивлен тому, что он задавал вопросы с пониманием дела. Когда человек, в военной сфере не является специалистом, но задает вопрос с пониманием, то появляется диалог. То есть я был приятно удивлен, что он настолько понимает, что он хочет. Когда я пообщался с Владимиром Александровичем, я увидел цепкого человека, который интересуется, не просто задает вопрос ради того, чтобы их поставить. Был живой процесс. Интерес, энергия, к чему ведет. Это очень большая сила, когда у человека есть энергия, и когда он чего-то хочет. Таким было мое впечатление. Следует понимать, что Верховный главнокомандующий - это, в первую очередь, ответственность, но это не значит, что это царь, который один определяет, как все будет. Для этого есть еще очень много чиновников, которые подготовлены, которые знают, принимают участие и коллегиально принимаются решения, которые затем выполняются. У президента есть совещательный орган - СНБО", - резюмировал Хомчак.