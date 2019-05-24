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24.05.19 17:09

Медведчук заявил, что сам "не хочет представлять интересы команды Зеленского"

Кум Путина, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук утверждает, что позиция президента Владимира Зеленского по вопросам будущего оккупированных районов Донбасса полностью противоположна его личной позиции.

Медведчук заявил, что сам "не хочет представлять интересы команды Зеленского"

Об этом Медведчук заявил в интервью российскому изданию "Взгляд", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания. ... Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий", - сказал Медведчук.

"Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения", - добавил кум Путина.

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Ранее сегодня глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией. "Ни я, ни президент не знакомы с Виктором Медведчуком. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит переговорщиком со своей, это их выбор", - сказал глава АП.

Напомним, Медведчук входит в гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске и занимается обменом пленных. Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.

В начале декабря 2018 года представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что Медведчук в последнее время не участвовал в работе группы.

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В апреле президент Петр Порошенко поручил СБУ изучить деятельность Медведчука в ТКГ. Он заявил, что у Медведчука была одна функция - освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это произошло в декабре 2017 года.

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