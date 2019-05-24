Налоговой милицией Киевской области обеспечено возмещение в бюджет 4,1 млн грн неуплаченных налогов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины был установлен руководитель предприятия, осуществляющего строительство железных дорог, мостов и тоннелей, который при осуществлении операций по продаже недвижимости не задекларировал в полном объеме причитающиеся к уплате налоги и не оплатил их в государственный бюджет.

В результате таких действий компания - фигурант уклонилась от уплаты 4,1 млн грн налогов.

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По результатам мер, принятых в ходе следствия, фигурантом возмещен причиненный ущерб в полном объеме, в связи с чем в суд направлено ходатайство об освобождении указанного лица от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.