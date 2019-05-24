К украинскому политзаключенному в РФ Балуху не пускают консула, России направлена нота, - Денисова

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир ранее сообщал в письмах активистке Украинского культурного центра в Крыму о том, что к нему не допускают украинских консулов из-за якобы его российского гражданства. В МИД мне сообщили, что украинский консул проводил встречу с руководителем колонии, где удерживается Владимир. Консул обращался к руководству колонии, чтобы ему позволили встретиться с Балухом, однако в этом было отказано", - написала Денисова.

Представителя украинского посольства в колонии ознакомили с материалами проверки "УМВД России" в Керчи, на основании которой Балух якобы признан гражданином РФ. При этом "российский паспорт" заключенного предоставлен не был, потому что он не оформлялся, уточнила Денисова.

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В МИД проинформировали омбудсмена и о том, что 7 мая Балуха посетила его адвокат Ольга Динзе. По ее словам, состояние здоровья политзаключенного значительно ухудшилось, администрация колонии осуществляет психологическое давление на него, также ему не оказывается медицинская помощь.

"Посольство Украины в РФ направило ноту в адрес МИД РФ с изложением фактов нарушения прав гражданина Украины Владимира Балуха с целью получения соответствующих разъяснений и обеспечения его встречи с дипломатическим представителем Украины", - сообщила Денисова.

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Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.