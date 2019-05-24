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24.05.19 18:41

С начала суток ранен один украинский воин. Враг 10 раз нарушил перемирие, применив минометы под населенным пунктом Шумы, - штаб ООС

С начала суток враг 10 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток ранен один украинский воин. Враг 10 раз нарушил перемирие, применив минометы под населенным пунктом Шумы, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг семь раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи города Авдеевка и села Гнутово - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды у населенных пунктов Новотроицкое и Красногоровка - со станковых противотанковых гранатометов;

вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Пески - с автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды:

вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

у населенного пункта Майорское - из ручных противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Станице Луганской - из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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