Налоговики ликвидировали на Харьковщине сеть нелегальных АЗС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины была прекращена деятельность 5 АЗС, через которые в Харькове осуществлялась реализация незаконно изготовленного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 9,5 тонны бензина, 6,3 тонны дизельного топлива и 10,9 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью 631 тыс. гривен.

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Продолжается следствие.

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