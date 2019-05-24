Апелляционный суд Амстердама 11 июня вынесет решение по делу о возвращении скифского золота

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Решение будет только в письменном виде, публичных слушаний не будет. Ожидается, что решение будет опубликовано на официальном сайте суда в 11:00 по местному времени.

Суд Амстердама начал рассмотрение апелляции по делу о возврате в Украину коллекции скифского золота 11 марта.

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Напоминаем, коллекцию "скифского золота" вывезли из Крыма на выставку в музей в Амстердаме еще до оккупации полуострова Россией. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. В данном случае это - Украина.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

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