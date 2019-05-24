В Ивано-Франковске налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на 3,2 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2019" была установлена гражданка, которая в одном из магазинов Ивано-Франковска осуществляла реализацию табачных изделий без каких-либо разрешительных документов.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 102 тыс. пачек табачных изделий общей ориентировочной стоимостью более 3,2 млн грн.
В отношении указанного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.