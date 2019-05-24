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24.05.19 20:17

В Ивано-Франковске налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на 3,2 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области изъяли из незаконного оборота табачных изделий на 3,2 млн. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Ивано-Франковске налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на 3,2 млн грн 01
В Ивано-Франковске налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на 3,2 млн грн 02

В рамках проведения операции "Акциз-2019" была установлена гражданка, которая в одном из магазинов Ивано-Франковска осуществляла реализацию табачных изделий без каких-либо разрешительных документов.

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В Ивано-Франковске налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на 3,2 млн грн 03

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 102 тыс. пачек табачных изделий общей ориентировочной стоимостью более 3,2 млн грн.

В Ивано-Франковске налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на 3,2 млн грн 04

В отношении указанного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.

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