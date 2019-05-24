Дело Маркива в Италии: прокурор просит суд приговорить украинского нацгвардейца к 17 годам тюрьмы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"24 мая в Павии состоялось очередное заседание по делу Маркива, во время которого прокурор попросил признать украинца виновным в соучастии в умышленном убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли у Славянскае в 2014 году с мерой наказания в виде 24 лет лишения свободы.

В то же время он предложил учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение под арестом и сократить срок заключения до 16 лет, но добавить 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли", - говорится в сообщении.

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Следующее заседание по делу Маркива состоится 14 июня, на нем будут рассматриваться доводы гражданских истцов.

21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор.

Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

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Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.

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