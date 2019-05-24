ЦИК ждет решение КС о неконституционности указа Зеленского о роспуске Рады, - секретарь комиссии Бернацкая

"Действительно, Конституционный суд рассматривает такие представления на протяжении шести месяцев. Как правило, сенат (КС) может принять решение, что этот вопрос является крайне важным – сократить эти сроки и рассмотреть его до одного месяца", - сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая в интервью ТСН в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что для ЦИК очень важно, чтобы КС как можно скорее рассмотрел представление народных депутатов.

"В любом случае, данное решение (КС) мы ожидаем до завершения избирательного процесса и до дня голосования, и с этим связаны его (решения КС о конституционности указа о роспуске Рады) правовые последствия. Но для нас они станут понятны, когда мы увидим юридическую позицию Конституционного суда и куда он нас направит: действительно ли он укажет на конституционность или неконституционность указа. И, возможно, будут какие-то дальнейшие шаги (предписанные)", - сказала Бернацкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одно решение суда не может остановить процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая

Как сообщалось, 24 мая в КС поступило представление 62 нардепов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах.

Первый замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что группа народных депутатов из этой фракции внесла в КС соответствующее представление. Парламентарий утверждает, что коалиция фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции "Народного фронта" из коалиции. По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30-дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.

Тетерук сообщил, что подавшие представление депутаты просят КС, чтобы это дело было рассмотрено в течение двух месяцев - "в кратчайшие сроки", и "общество получило ответ".

По его словам, представление подписали 62 депутата. Среди них - депутаты из "Народного фронта", Блока Петра Порошенко, Радикальной партии, в частности, ее лидера Олега Ляшко, внефракционные.