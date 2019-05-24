По фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных производств, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В основном указанные факты были связаны с незаконной агитацией (3 444), подкупом избирателей (958), хулиганством (397) и фактам препятствования осуществлению избирательного права (323).

По 436 сообщениями сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В частности, 258 уголовных производств касались нарушений избирательного законодательства, а еще 178 уголовных производств - связаны с нарушениями при проведении предвыборной кампании. 90 уголовных производств были начаты по фактам подкупа избирателей, 64 уголовных производства - незаконное использование избирательного бюллетеня и 55 уголовных производств начаты за препятствование осуществлению избирательного права.

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Следственными подразделениями в суд направлено 39 уголовных производств. О подозрении сообщено 53 лицам в рамках 48 уголовных производств.

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Кроме того, полицейские составили 915 административных протоколов. В частности, 647 протоколов направлено в суд, по 267 - принято решение и наложено штрафов на сумму 34,9 тыс. гривен. Больше всего правонарушений административного характера выявлено в Киеве (101), Днепропетровской (81) и Запорожской (58) областях.