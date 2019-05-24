Гройсман пойдет на выборы с партией "Украинская стратегия"

Как апередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю и хочу сформировать команду людей, которые имеют молодость, имеют уже опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политсила будет называться "Украинская стратегия" и наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане. Над этим нужно работать", - сказал он.

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