Возможно повторное рассмотрение Радой президентского законопроекта об осуществлении закупок ЦИК, - Стефанчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько я знаю, в понедельник на согласительном совете, возможно, будет повторное рассмотрение, возврат этого закона с тем, что бы он все-таки прошел в Верховную Раду", - сказал Стефанчук.

По его словам, команда президента видит необходимость принятия такого закона, основываясь на консультациях с Центральной избирательной комиссией, а также считает важным, что бы при подготовке выборов была соответствующая правовая основа.

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Напоминаем, 22 мая парламентарии отказались включить в повестку дня сессии президентский проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса".

Позже глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что ведомство не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Раду по действующей системе закупок.

В то же время, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов считает, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, и не видит оснований менять законодательство.

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