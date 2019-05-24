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24.05.19 22:39

Зеленский подписал указ о мерах по преодолению последствий паводка в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской ОГА должен обеспечить ликвидацию последствий ЧС, в том числе, проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ.

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"Обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости. Осуществлять оперативное, полное информирование населения об обстановке на пострадавших территориях и меры, предпринимаемые для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности", - говорится в указе.

Органам местного самоуправления Закарпатской и Ивано-Франковской областей предложено решить в установленном порядке вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для преодоления последствий чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях.

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