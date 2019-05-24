Сигналов от Зеленского и его команды по разговору с Меджлисом об оккупированном Крыме пока не было, - Чубаров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью проекту Радио Свобода Крим.Реалии председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

"Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, было еще сделано, что делается и самое главное - что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента - мы это сделаем. Пока таких сигналов о том, что сядем и поговорим о Крыме, такого не было ", - сказал Чубаров.

Он заявил, что Меджлис готов поделиться с президентом и его командой всей информацией, которая может помочь освободить украинских граждан, находящихся по политическим мотивам в России и аннексирована ней Крыму.

"Президент, который поставит себе целью восстановить территориальную целостность Украины, президент, чьи действия будут направлены на обеспечение прав во временно оккупированном Крыму, не может обойти Крым и крымскотатарскую проблему", - сказал Чубаров.

Председатель Меджлиса предположил, что новая администрация президента, "судя по всему, пока изучает, с чего начать".

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