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24.05.19 23:47

На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области на общевойсковом полигоне прошли тактико-специальные занятия с учебными и боевыми стрельбами из вооружения зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов ДШК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 01

Накануне практических занятий в полевых условиях на базе одного из подразделений военнослужащие штатной прислуги провели боевое слаживание, а также усовершенствовали знания по мерам безопасности и материальной части вооружения, изучили требования руководящих документов и правил стрельбы.

Кроме того, зенитчики отработали переход из походного в боевое положение, закрепили навыки правильного прицеливания, практически оборудовали окоп для ЗУ-23-2.

На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 02
На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 03

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На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 04

На полигоне, после развертывания зенитных установок была проведена тренировка по управлению огнем расчетов. По сценарию боевых стрельб, воины-зенитчики выполнили огневые задачи по уничтожению воздушных и наземных целей, в частности, вертолетов и бронетанковой техники условного противника.

На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 05
На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 06

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На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 07

"Тактико-специальные занятия позволили результативно провести индивидуальную подготовку личного состава к борьбе с наземными целями, а также повысить уровень слаженности боевых расчетов непосредственного прикрытия в целом", - отметил руководитель учений.

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