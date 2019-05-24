На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Накануне практических занятий в полевых условиях на базе одного из подразделений военнослужащие штатной прислуги провели боевое слаживание, а также усовершенствовали знания по мерам безопасности и материальной части вооружения, изучили требования руководящих документов и правил стрельбы.

Кроме того, зенитчики отработали переход из походного в боевое положение, закрепили навыки правильного прицеливания, практически оборудовали окоп для ЗУ-23-2.





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На полигоне, после развертывания зенитных установок была проведена тренировка по управлению огнем расчетов. По сценарию боевых стрельб, воины-зенитчики выполнили огневые задачи по уничтожению воздушных и наземных целей, в частности, вертолетов и бронетанковой техники условного противника.





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"Тактико-специальные занятия позволили результативно провести индивидуальную подготовку личного состава к борьбе с наземными целями, а также повысить уровень слаженности боевых расчетов непосредственного прикрытия в целом", - отметил руководитель учений.