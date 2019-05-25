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25.05.19 00:23

Верховный Суд получил третий иск о незаконности роспуска Рады

В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противозаконными действий президента Украины Владимира Зеленского, подписавшего указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда сегодня, 24 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд получил второй иск о роспуске Рады

Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.

Отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи заявления "судья выносит решение о следующих процессуальных действиях".

Таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается соответствующий указ президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд получил второй иск о роспуске Рады

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